Танк обновят в 2030-ых годах.

Модернизированная "Армата" может получить пушку калибра 152 мм. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на материалы, предоставленные 38-м НИИИ бронетанкового вооружения и военной техники. Специалисты уточнили, что Т-14 будет иметь необитаемую башню. Такую версию танка разработчики планируют создать к 2030-м годам, когда "Армате" будет нужна модернизация.

Напомним, что сейчас танк имеет пушку с калибром 125-мм. В список обновлений танка могут попасть гиперзвуковые бронебойные подкалиберные снаряды, боеприпасы объемного взрыва, бортовой дрон-разведчик и технология ретрансляции сигналов.

Ранее стало известно о том, что конструкторы создали технологию двухзвенного "танка будущего". Он сменит "Армату" после 2040-х годов.

Видео: Минобороны России