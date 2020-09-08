Мария Захарова заявила, что смысл ее поста о визите Вучича в США очевиден

Об этом представитель МИД России рассказал в программе "Соловьев Live".

Мария Захарова заявила, что смысл ее поста о визите Александра Вучича в США был очевиден. Официальный представитель МИД России в интервью для YouTube-проекта "Соловьев Live" рассказала, что ее пост о визите президента Сербии был неправильно понят. Ранее сербская делегация посетила с рабочим визитом США, в которых провела переговоры с премьер-министром провозглашенного Косово Авдулахом Хоти. По итогам встречи было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве Дональда Трампа.

по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента Дональда Трампа. Мария Захарова прокомментировала снимок, на котором Вучич сидит на стуле около Трампа на расстоянии от президентского стола. Представитель МИД РФ приложила к записи снимок из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу".

Мне кажется, на ровном месте, не так прочитали мой пост, который был очевидно направлен. Смысл был очевиден - про то, как американские партнеры используют различные протокольные уловки для того, чтобы не создавать ощущения равноправия в ходе переговоров Мария Захарова, официальный представитель МИД России

По словам чиновницы, у нее вызвало сожаление то, что ее запись была прочитана не так, как была написана.

Захарова: у России есть вопросы к медико-биологической деятельности США.

Видео: YT / Соловьёв LIVE