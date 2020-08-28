Захарова: у России есть вопросы к медико-биологической деятельности США

В МИД России напомнили, что США сохранили химическое оружие.

Мария Захарова заявила, что у России есть вопросы к медико-биологической деятельности США. По словам официального представителя МИД РФ, эти вопросы связаны как с деятельностью на территории США, так и за пределами американского государства.

Что касается использованной "коллегами" мотивировки о якобы причастности научных институтов к программам химического и биологического оружия, никаких доказательств как всегда не приводится Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее США внесли в санкционные списки пять российских НИИ. Предприятия подозреваются в работе над химическим и биологическим оружием. В список попал центр Гамалеи, который создавал вакцину против коронавируса.

Напомним, что Россия прекратила советские разработки в области химического оружия. Арсенал был полностью уничтожен под контролем Организации по запрещению химического оружия. Мария Захарова отметила, что США остаются единственным государством-членом Конвенции о запрещении химического оружия, которое по-прежнему обладает химическим оружием.

В МИД РФ прокомментировали план США разместить РСМД в Азии.

Видео: Youtube/CGTN