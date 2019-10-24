Организация по запрещению химического оружия запретила "Новичок"

Канада внесла вещество список запрещенных к использованию.

Организация по запрещению химического оружия внесла четыре новые категории химического оружия. Об этом говорится в официальном сообщении в Twitter-аккаунте представительства Канады. Специалисты рассказали, что в обновленный перечень Конвенции о химическом оружии, включающий запрещенные для использования средств вошел нервно-паралитическое вещество класса "Новичок".

Лидерство Канады в этом вопросе сделало мир более безопасным говорится в публикации

Эксперты напомнили, что "Новичок" использовался агентами в Солсбери в 2018 году против семьи экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Жертв нашли без сознания на одной из скамеек в британском городе. Местные власти утверждают, что против пострадавших применили "Новичок", разработанный в СССР.

Скрипали сменили имена и переехали в Новую Зеландию.