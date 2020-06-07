Власти Великобритании якобы оказали им поддержку в переезде.

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Скрипали сменили имена и переехали в Новую Зеландию. Об этом сообщил британский таблоид The Sunday Times.

По данным инсайдера, власти Великобритании посодействовали полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, осужденному в России за шпионаж и его дочери сбежать в Новую Зеландию. Отмечается, что семья более года проживала в конспиративной квартире секретной разведслужбы MI6.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии. Правительство Великобритании заявило, что Скрипали отправлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным еще во времена СССР.

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Видео:YouTube / Reuters