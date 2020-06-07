В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Скрипали сменили имена и переехали в Новую Зеландию. Об этом сообщил британский таблоид The Sunday Times.
По данным инсайдера, власти Великобритании посодействовали полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, осужденному в России за шпионаж и его дочери сбежать в Новую Зеландию. Отмечается, что семья более года проживала в конспиративной квартире секретной разведслужбы MI6.
Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии. Правительство Великобритании заявило, что Скрипали отправлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным еще во времена СССР.
Ранее мы сообщали о том, что МИД России отреагировал на высылку двух дипломатов из Чехии.
Видео:YouTube / Reuters
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все