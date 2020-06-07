В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что МИД России отреагировал на высылку двух дипломатов из Чехии. Об этом заявила в субботу официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Захарова отметила, что Чехию ждут ответные меры.
Конечно, это все будет учтено в выстраивании отношений с этим государством, не может быть другого решения
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.
В МИД РФ отметили, что соответствующие действия со стороны Праги являются явной попыткой испортить отношения с Россией.
Ранее мы сообщали о том, что Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске.
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