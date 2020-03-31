Cледователь по делу Скрипалей возглавил британскую разведку. Кен Маккаллум будет руководить службой внутренней разведки MI5. Об этом сообщили журналисты из Reuters.
Для меня эта команда стала работой всей жизни, и это огромная честь — теперь возглавить ее
прокомментировал чиновник
Напомним, что специалист трудился в MI5 на протяжении 25 лет. Он сменил на посту Эндрю Паркера, который был главой службы с 2013 года. Иностранные эксперты напомнили, что обычно на данной позиции люди не остаются надолго. Паркеру пришлось задержаться на службе из-за выхода Великобритании из ЕС.
Напомним, сто Маккаллум занимался расследованием отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Власти Великобритании считают, что пострадавшие стали жертвами 4 мая 2018 года. На них испытали нервно-паралитическое вещество "Новичок", разработанное в СССР. В Лондоне полагают, что нападение было одобрено высшим руководством в Кремле. Чиновники из Москвы отрицают причастность к атаке.
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Видео: YouTube/Europe Video Productions, Misk Travel Guide
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