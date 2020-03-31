Кен Маккаллум возглавил MI5.

Cледователь по делу Скрипалей возглавил британскую разведку. Кен Маккаллум будет руководить службой внутренней разведки MI5. Об этом сообщили журналисты из Reuters.

Для меня эта команда стала работой всей жизни, и это огромная честь — теперь возглавить ее прокомментировал чиновник

Напомним, что специалист трудился в MI5 на протяжении 25 лет. Он сменил на посту Эндрю Паркера, который был главой службы с 2013 года. Иностранные эксперты напомнили, что обычно на данной позиции люди не остаются надолго. Паркеру пришлось задержаться на службе из-за выхода Великобритании из ЕС.

Напомним, сто Маккаллум занимался расследованием отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Власти Великобритании считают, что пострадавшие стали жертвами 4 мая 2018 года. На них испытали нервно-паралитическое вещество "Новичок", разработанное в СССР. В Лондоне полагают, что нападение было одобрено высшим руководством в Кремле. Чиновники из Москвы отрицают причастность к атаке.

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Видео: YouTube/Europe Video Productions, Misk Travel Guide