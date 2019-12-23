Наладить их мешают "ужасные проблемы".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разочаровался в отношениях с Россией. Он усомнился, что их когда-либо можно будет перезапустить. Об этом сообщает The Spectator.

Джонсон признался, что Великобритания действительно может начать все с начала с Россией. Он вспомнил, как страны вместе боролись против фашизма. "Я был очень, очень разочарован, когда понял, что ошибся", - заявил премьер-министр.

По словам главы британского правительства, улучшению отношений с Россией мешают "ужасные проблемы". В их числе – покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери.

По версии британских властей, попытка отравления Скрипалей была инициирована высшим руководством России. Они уверены, что в операции принимали участие сотрудники ГРУ. Москва отрицает все обвинения в свой адрес.

Ранее Трамп назвал выборы в Британии "большой победой Джонсона".