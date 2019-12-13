Накануне премьер-министр страны был переизбран в парламент.

Трамп назвал выборы в Британии "большой победой Джонсона". Такой комментарий президент США оставил в своем Twitter. Накануне партия британского премьер-министра заполучила большинство в Палате общин. Это палата является нижней в парламенте Великобритании.

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На внеочередных выборах Джонсон переизбран членом парламента. Он представляет консервативную фракцию, ее члены гарантировали себе 337 мандатов. В общей сложности в Палате общин 650 мест. Преимущество позволит партии формировать повестку дня. Напомним, что голосование проводилось 12 декабря.

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Видео: YouTube/The Sun, The Telegraph, Guardian News