Зарубежные политики не хотят видеть российских дипломатов на G7.

Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7. По мнению американцев, Москве не следует принимать участие в обсуждениях "большой семерки". Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на автора данного документа Альбио Сайреса. Чтобы изменить решение, Кремлю нужно сначала начать " уважать территориальную целостность соседей". Политики также призвали Россию придерживаться "стандартов демократических обществ".

Напомним, что в G7 входят Германия, США, Япония, Франция, Великобритания, Канада и Италия. С 1998 года туда вступила Россия, но после возвращения Крыма ей отказали в членстве. Тогда дипломаты отказались приехать в Сочи и встретились всемером в Брюсселе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что готов позвать политиков из России на новую встречу, которая пройдет в его государстве в 2020 году. Он добавил, что обсуждать мировые вопросы есть смысл вместе с Москвой. Глава Франции заметил, что на предыдущем собрании страны не достигли консенсуса о том, следует ли возвращать Россию в свой круг.

Ранее Piter.tv писал о том, что Япония следит за наращиванием военной мощи России.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/ Ют, Expedia, Global News

