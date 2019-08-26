Саммит "большой семёрки" не смог принять решение по России

Препятствием на пути к возвращению России является "кризис на Украине".

В понедельник, 26 августа, президент Франции Эммануэль Макрон рассказал об итогах саммита "большой семёрки". Об этом сообщает ТАСС.

Как оказалось, для приглашения России необходимо единогласное решение всех стран G7.

По поводу России и ситуации на Украине у нас была долгая дискуссия... Она не позволила добиться консенсуса по вопросу приглашения России за наш стол заявил Эммануэль Макрон

При этом президент США Дональд Трамп склонятся к положительному решению.

Он гордый человек. Я бы конечно его пригласил. Приедет он или нет? Психологически, я думаю, ему это сложно сделать отметил он

По информации СМИ, страны не смогли достигнуть соглашения по поводу России из-за "кризиса на Украине".

Ранее мы сообщали о том, что в ноябре в Иерусалиме заложат первый камень в основание монумента подвигу ленинградских блокадников.

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