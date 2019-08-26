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В ноябре в Иерусалиме заложат первый камень в основание монумента подвигу ленинградских блокадников
Сегодня, 18:06
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nadezhda_sib

В ноябре в Иерусалиме заложат первый камень в основание монумента подвигу ленинградских блокадников

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Идея создания памятника появилась в 2017 году на встрече представителей Смольного с блокадниками, проживающими за рубежом.

Торжественная закладка первого камня в основание монумента героизму жителей блокадного Ленинграда в Иерусалиме состоится 12 ноября. Монумент назовут "Свеча памяти", сообщил "Петербургский дневник"

Для размещения монумента выбрали место рядом с министерством иностранных дел Израиля в административном центре Иерусалима. 

"В Израиле живет немало блокадников, но, к сожалению, в силу возраста с каждым годом их остается все меньше. Важно, что появится что-то конкретное, что можно увидеть, куда можно привести молодое поколение и рассказать о блокаде и страшных днях войны, подвиге людей, сражавшихся с фашизмом",

- рассказала генеральный консул Израиля в Петербурге Ольга Слов. 

Выбрать облик памятника было непросто, так как в иудаизме запрещено изображение человека. В итоге обелиск будет в виде колонны, что символизирует жизнь. На верхней трети памятника появится "пламя войны", в котором сгорают невинные жертвы. Также на монументе изобразят Медный всадник и блокадную ласточку.

Официальные процедуры согласования установки обелиска прошли успешно, но когда будет готов памятник - пока неизвестно. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в сквере на улице Пилотов установили памятник бортмеханику Викентию Грязнову

Фото: пресс-служба комитета по внешним связям Петербурга 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Мировые новости,

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