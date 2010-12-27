Он спас 51 человека в небе над Ленинградом и посмертно получил звание Героя Советского Союза.

В пятницу, 9 августа в Авиагородке в сквере на улице Пилотов установили памятник бортмеханику Викентию Грязнову. Неподалеку от этого места Герой Советского Союза жил со своей семьей на Штурманской улице. В торжественной церемонии открытия приняли участие родственники и коллеги Викентия Грязнова, а также представители власти. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания Петербурга.

Памятник создали по проекту скульпторов Александра Мурзина и Евгения Левитина. На церемонии отметили, что сохранять память о героях страны – священный долг петербуржцев.

Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский говорил, что только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим. На примере таких людей, как Викентий Грязнов, воспитываются поколения молодежи. В сложной, непредвиденной ситуации, в поистине драматических обстановке он проявил себе как настоящий герой – ценой своей жизни спас 51 человека. Порой говорят, что нет награды достойной таких людей. Такая награда есть – это наша память. рассказал председатель Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров

Напомним, что Викентий Грязнов родился и вырос в Ленинграде. С 1960 года он работал бортмехаником в гражданском воздушном флоте. 23 апреля 1973 года его самолет "Ленинград – Москва" захватил террорист, который обещал взорвать на борту бомбу. Когда условие преступника не выполнили, он активировал взрывное устройство. Грязнов накрыл бомбу своим телом и спас 51 человека. Звание Героя Советского Союза он получил посмертно.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что памятник Виктору Цою могут открыть в сентябре.

Фото: Санкт-Петербург | Питер / ВКонтакте