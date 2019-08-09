Фонд "Памяти Виктора Цоя": памятник музыканту могут открыть в сентябре

Конкурс на проект памятника был объявлен еще в 2009 году. В 2010 году были выбраны победители конкурса, которых в последствии отстранили от работы из-за отклонения от первоначальной концепции.

Памятник Виктору Цою планируют открыть в Петербурге уже в сентябре этого года, хотя конкурс на проект был объявлен еще в 2009 году. В 2010 году были выбраны победители конкурса, которых в последствии отстранили от работы из-за отклонения от первоначальной концепции. В итоге, конкурс был закрыт решением самого фонда, но поиски лучшего эскиза памятника Виктору Цою не прекратились. В 2014 окончательный проект представил скульптор Матвей Макушкин. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

Памятник высотой около трех метров. Я лепил его два года, и три месяца потратил на избранное литье. В общем, я создавал его где-то за два с половиной года и закончил в мае 2017-го. Матвей Макушкин

Статуя, которую скульптор отлил из бронзы по фотографии, находится в Москве. После всех приготовлений памятник привезут в Петербург на машине.

Как рассказала изданию руководитель Фонда "Памяти Виктора Цоя" Светлана Власова, рядом со школой музыканта на улице Танкиста Хрустицкого уже залили фундамент. Остается только создать пьедестал.

Это очень сложный и долгий процесс, потому что необходимый нам кусок камня добывают взрывным методом добычи, то есть вырывается тридцать тонн, а дальше его надо по чертежам обработать. Мы ориентируемся на открытие в сентябре. Светлана Власова

Однако, уверенности в дате у фонда нет. Говорят, что это может произойти и в следующем году. В администрации Кировского района подтвердили, что в ближайшее время у них не намечено мероприятий, связанных с открытием памятника.

Открытия памятника ждет и Роберт Цой, отец музыканта, и Юрий Каспарян, гитарист группы "Кино". Но депутат Денис Четырбок считает, что памятнику не место у школы. Чиновник ссылается на мнение местных жителей, которые хотят видеть просто сквер без скульптуры музыканта.

В июле начались съёмки фильма "Цой" режиссера Алексея Учителя.

Фото: Фонд В.Цоя