Начались съёмки фильма "Цой" режиссера Алексея Учителя

В главной роли - Евгений Цыганов.

В понедельник, 8 июля, начались съемки фильма "47" о лидере группы "Кино" Викторе Цое. Об этом сообщила в своём Instagram актриса Марьяна Спивак.

С богом..! написала актриса

В качестве подтверждения "старта" съемок Спивак показало тарелку, где видно название фильма, актерский состав и имена съемочкой группы.

Режиссером фильма выступил Алексей Учитель. Он заявил, что это будет реальная история, которая не была высосана из пальца. Сюжет будет посвящен идеологии творчества Цоя и его необычайной популярности в обществе.

В главных ролях-Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Надежда Калеганова и Игорь Верник.

Ранее мы сообщали о том, что Алексей Учитель рассказал Piter.TV о своем фильме про Цоя

Фото:mofevna/instagram