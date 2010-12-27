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Начались съёмки фильма "Цой" режиссера Алексея Учителя
Сегодня, 19:17
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IRINA_CHALKINA

Начались съёмки фильма "Цой" режиссера Алексея Учителя

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В главной роли - Евгений Цыганов.

В понедельник, 8 июля, начались съемки фильма "47" о лидере группы "Кино" Викторе Цое. Об этом сообщила в своём Instagram актриса Марьяна Спивак.

 

С богом..!

написала актриса

В качестве подтверждения "старта" съемок Спивак показало тарелку, где видно название фильма, актерский состав и имена съемочкой группы. 

Режиссером фильма выступил Алексей Учитель. Он заявил, что это будет реальная история, которая не была высосана из пальца. Сюжет будет посвящен идеологии творчества Цоя и его необычайной популярности в обществе.

В главных ролях-Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Надежда Калеганова и Игорь Верник.

Ранее мы сообщали о том, что Алексей Учитель рассказал Piter.TV о своем фильме про Цоя

Фото:mofevna/instagram

 

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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