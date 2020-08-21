Мария Захарова заявила, что Россия вынуждена обороняться от фейков

Представитель МИД России рассказала о ведущейся информационной войне.

Мария Захарова заявила о том, что Россия вынуждена обороняться от фейков. Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства заявила в рамках XI Северо-Кавказского молодёжного форума "Машук". Чиновница заметила, что Москве по большей части приходится обороняться от иностранных вбросов и дезинформации.

Мы констатируем атаку, то есть это реальное такое наступление. Мы в большей степени вынуждены обороняться, потому что мы не ведем наступление, мы не ведем какую-то информационную войну Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Чиновница рассказала, что дипломаты занимаются "купированием негативного эффекта", а также минимизацией последствий фейковых новостей. Захарова отметила, что вести борьбу с недостоверными сведениями в России сложно, так как "силы неравные".

Те бюджеты, которые используются нашими партнерами, прежде всего западными, это все в огромных масштабах, это несопоставимо ни с какими бюджетами никаких российских СМИ Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Захарова добавила, что сейсас разоблачение фейков происходит быстрее благодаря современным технологиям.

США обвинили Россию в распространении дезинформации о санкциях.

Видео: Вконтакте / Молодежный ФОРУМ "МАШУК"