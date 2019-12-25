Захарова оценила слова Макрона о Белоруссии

Представитель МИД России спросила у Макрона по поводу акций "желтых жилетов".

Мария Захарова оценила слова Эмманюэля Макрона о Белоруссии. Официальный представитель российского МИД прокомментировала заявление французского президента на собственной странице во Facebook. Чиновница назвала лицемерием призыв политика поддержать участников мирных акций протеста в республике. Она уточнила, когда же Макрон попросит Евросоюз поддержать демонстрации сотен тысяч "желтых жилетов".

Когда же Европейский союз перестанет дожидаться просьб президентов стран-членов и начнет инициативно мобилизоваться на поддержку протестных акций на своем пространстве? Мария Захарова, официальный представитель МИД России

В МИД надеются на скорую стабилизацию ситуации в Белоруссии.