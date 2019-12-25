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Захарова оценила слова Макрона о Белоруссии
Сегодня, 9:36
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Захарова оценила слова Макрона о Белоруссии

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Представитель МИД России спросила у Макрона по поводу акций "желтых жилетов".

Мария Захарова оценила слова Эмманюэля Макрона о Белоруссии. Официальный представитель российского МИД прокомментировала заявление французского президента на собственной странице во Facebook. Чиновница назвала лицемерием призыв политика поддержать участников мирных акций протеста в республике. Она уточнила, когда же Макрон попросит Евросоюз поддержать демонстрации сотен тысяч "желтых жилетов".

Когда же Европейский союз перестанет дожидаться просьб президентов стран-членов и начнет инициативно мобилизоваться на поддержку протестных акций на своем пространстве?

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

В МИД надеются на скорую стабилизацию ситуации в Белоруссии.

Теги: белоруссия, мария захарова, франция, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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