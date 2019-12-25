Призывают все стороны к сдержанности и проявлению благоразумия.

В МИД надеются на скорую стабилизацию ситуации в Белоруссии. Об этом рассказала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. Мнением она поделилась на еженедельном брифинге.

Со своей стороны призываем все стороны к сдержанности и проявлению благоразумия. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она выразила надежду на то, что ситуация в скором времени вернётся в спокойное русло.

Ранее послы стран ЕС возложили цветы на месте гибели участника акции в Минске.