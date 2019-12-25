В МИД надеются на скорую стабилизацию ситуации в Белоруссии. Об этом рассказала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. Мнением она поделилась на еженедельном брифинге.
Со своей стороны призываем все стороны к сдержанности и проявлению благоразумия.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Она выразила надежду на то, что ситуация в скором времени вернётся в спокойное русло.
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