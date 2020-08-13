Послы стран ЕС возложили цветы на месте гибели участника акции в Минске

Они призвали власти республики отпустить незаконно задержанных.

Послы стран Европейского союза возложили цветы пришли на стихийный мемориал на месте гибели участника акции в Минске и возложили цветы. Мемориал находится рядом со станцией метро "Пушкинская".

Глава представительства ЕС в Минске Дирк Шубель обратился к собравшимся с небольшой речью. Он заявил, что послы ЕС и он скорбят из-за смертей, которые "уже имели место в Беларуси".

Он призвал власти республики отпустить незаконно задержанных. Предложение встретило шквал аваций.

Ранее работники МАЗ присоединились к забастовкам в Белоруссии.

Видео: Telegram / TUT.BY