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Послы стран ЕС возложили цветы на месте гибели участника акции в Минске

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Они призвали власти республики отпустить незаконно задержанных.

Послы стран Европейского союза возложили цветы пришли на стихийный мемориал на месте гибели участника акции в Минске и возложили цветы. Мемориал находится рядом со станцией метро "Пушкинская".

Глава представительства ЕС в Минске Дирк Шубель обратился к собравшимся с небольшой речью. Он заявил, что послы ЕС и он скорбят из-за смертей, которые "уже имели место в Беларуси".

Он призвал власти республики отпустить незаконно задержанных. Предложение встретило шквал аваций.

Ранее работники МАЗ присоединились к забастовкам в Белоруссии. 

Видео: Telegram / TUT.BY

Теги: евросоюз, послы ес, протесты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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