Работники МАЗ присоединились к забастовкам в Белоруссии

Работники "Минского автомобильного завода", одного из крупнейших предприятий в Белоруссии, присоединились к забастовкам, которые сейчас проходят в некоторых городах страны в знак протеста против насилия в отношении протестующих. Об этом сообщает телеграм-канал Nexta Live.
Напомним, массовые протесты против фальсификаций выборов президента в Белоруссии начались вечером 9 августа — после окончания голосования. Протесты повторяются пятый день.
Протестующие скандируют "Уходи!". Некоторые работники подтвердили в разговоре с журналистами, что пока протестует небольшое количество работников завода. Они надеются на то, что их поддержат коллеги.
Сейчас руководство предприятия вышло к бастующим.
Ранее сотрудники Белгосфилармонии вышли на забастовку и спели.
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