Работники филармонии встали с плакатами "У меня украли голос".

Сотрудники Белгосфилармонии вышли на забастовку и спели. Соответствующее видео появилось на Telegram-канале Nexta Live, которым руководит оппозиционный журналист Сергей Путило. Деятели культуры выстроились у здания в Минске с плакатами "У меня украли голос".

Ранее местные СМИ сообщили о том, что к забастовке присоединились рабочие Белорусского автомобильного завода. Позже руководство "Белаза" заявило о том, что на самом деле сотрудники собраны для встречи с управляющими.

Напомним, что 11 августа забастовку устроила часть представителей Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова. Руководство предприятия опровергло данную информацию.

Белорусский металлургический завод частично приостановил работу.

Видео: TG / NEXTA live