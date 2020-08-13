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"Белаз" опроверг информацию о забастовке

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Ранее данные о забастовке рабочих указал Telegram-канал Nexta Live.

"Белаз" опроверг информацию о забастовке. Об этом в ТАСС сообщили представители пресс-службы предприятия. Они отметили, что городское руководство Жодино в Минской области  и ОАО устроили трудовую встречу с коллективом из-за событий, происходящих в стране после выборов президента республики. 

На данный момент руководство предприятия и нашего города пригласило на встречу наших работников, которые могут задать любые вопросы. Производство продолжает работать, ничего не останавливалось

пресс-служба "Белаза"

Напомним, что ранее Telegram-канал оппозиционного журналиста Степана Путило Nexta Live заявил о том, что сотни сотрудников Белорусского автомобильного завода устроили забастовку.

В Белоруссии в ходе несанкционированных акций пострадали 103 правоохранителя.

Видео: Telegram/NEXTA Live

 
Теги: белаз, белоруссия, забастовка, протесты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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