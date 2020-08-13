Ранее данные о забастовке рабочих указал Telegram-канал Nexta Live.

"Белаз" опроверг информацию о забастовке. Об этом в ТАСС сообщили представители пресс-службы предприятия. Они отметили, что городское руководство Жодино в Минской области и ОАО устроили трудовую встречу с коллективом из-за событий, происходящих в стране после выборов президента республики.

На данный момент руководство предприятия и нашего города пригласило на встречу наших работников, которые могут задать любые вопросы. Производство продолжает работать, ничего не останавливалось пресс-служба "Белаза"

Напомним, что ранее Telegram-канал оппозиционного журналиста Степана Путило Nexta Live заявил о том, что сотни сотрудников Белорусского автомобильного завода устроили забастовку.

В Белоруссии в ходе несанкционированных акций пострадали 103 правоохранителя.

Видео: Telegram/NEXTA Live