"Белаз" опроверг информацию о забастовке. Об этом в ТАСС сообщили представители пресс-службы предприятия. Они отметили, что городское руководство Жодино в Минской области и ОАО устроили трудовую встречу с коллективом из-за событий, происходящих в стране после выборов президента республики.
На данный момент руководство предприятия и нашего города пригласило на встречу наших работников, которые могут задать любые вопросы. Производство продолжает работать, ничего не останавливалось
пресс-служба "Белаза"
Напомним, что ранее Telegram-канал оппозиционного журналиста Степана Путило Nexta Live заявил о том, что сотни сотрудников Белорусского автомобильного завода устроили забастовку.
В Белоруссии в ходе несанкционированных акций пострадали 103 правоохранителя.
Видео: Telegram/NEXTA Live
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