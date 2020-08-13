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В Белоруссии в ходе несанкционированных акций пострадали 103 правоохранителя

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В милиции республики рассказали о событиях 12 августа.

В Белоруссии в ходе несанкционированных акций пострадали 103 правоохранителя. Такую статистику предоставили в местном МВД за период с 9 по 13 августа. В милиции добавили, что медикам пришлось госпитализировать 28 силовиков. 
Как отмечается, беспорядки в республике утратили массовость, но уровень агрессии к сотрудникам правоохранительных органов остается высоким. 

В МВД рассказали, что 12 августа представители закона смогли освободить от перекрытия проезжу. часть в Минске по проспекту независимости около ЦУМа, в микрорайонах  "Малиновка" и "Серебрянка", по улице Сурганова. Действия оппозиции привели к нарушению движения общественного транспорта.

В силовом ведомстве заявили, что 12 августа зафиксированы попытки умышленного наезда в Минске и Барановичах на сотрудников ГАИ.

В Белоруссии за сутки задержали около 700 протестующих.

Видео: YouTube / TUT.BY. Политика

Теги: белоруссия, мвд, протесты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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