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В Минске работники завода устроили забастовку
Сегодня, 11:58
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matveyvn

В Минске работники завода устроили забастовку

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Директор намекнул, что сегодня зарплата.

В Минске работники электротехнического завода имени В. И. Козлова устроили забастовку в знак протеста после выборов президента Белоруссии и несогласия с силовым подавлением мирных акций протеста силовиками. Об этом пишет телеграм-канал Nexta Live.

Вышел директор завода — намекнул на то, что все ведь помнят, что сегодня зарплата. Но народ сказал, что нас не запугать!

цитата из поста Nexta Live

Ранее Светлана Тихановская опубликовала первое видеообращение после отъезда в Литву.

Теги: забастовка, минск, протесты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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