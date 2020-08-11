Она признала, что кто-то её поддержит, а кто-то — осудит.

Оппозиционный кандидат на выборах Белоруссии Светлана Тихановская опубликовала первое видеообращение после отъезда в Литву.

Накануне появилась информация о том, что Светлана Тихановская уехала в Литву. Об этом сообщил глава литовского МИД на своей странице в Twitter. Он рассказал, что Тихановская сейчас находится в безопасности.

В обращении Тихановская заявила, что решение об отъезде далось ей очень тяжело, она приняла его самостоятельно.

Ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей никоим образом на него не могли повлиять. Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии

По её словам, она думала, что президентская кампания её сильно закалила, однако она, "наверное, так и осталась слабой женщиной". Она признала, что кто-то её поддержит, а кто-то — осудит. Тихановская добавила, что "не дай бог вам оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я".

Она призвала граждан Белоруссии беречь себя и отметила, что "дети — это самое важное, что есть в нашей жизни".

Жизнь не стоит того, что сейчас происходит.

Видео: Youtube/Страна для жизни