Белорусский металлургический завод частично приостановил работу. В нескольких цехах на БМЗ рабочие устроили забастовку. Об этом пишет агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на собственные источники.
По их данным остановлены минимум два цеха – трубопрокатный и канатный.
источники Sputnik Беларусь
Однако подтвердить или опровергнуть данную информацию пока что не получилось. До руководства предприятия дозвониться не получается.
Отметим, что в белорусских телеграм-каналах накануне распространялись обращения к предпринимателям и работникам предприятий, в которых граждан призывали устраивать забастовки на рабочих местах.
Ранее Лукашенко назвал прошедшие выборы праздником, а протестующих — овцами.
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