В белорусских телеграм-каналах накануне распространялись обращения к предпринимателям и работникам.

Белорусский металлургический завод частично приостановил работу. В нескольких цехах на БМЗ рабочие устроили забастовку. Об этом пишет агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на собственные источники.

По их данным остановлены минимум два цеха – трубопрокатный и канатный. источники Sputnik Беларусь

Однако подтвердить или опровергнуть данную информацию пока что не получилось. До руководства предприятия дозвониться не получается.

Отметим, что в белорусских телеграм-каналах накануне распространялись обращения к предпринимателям и работникам предприятий, в которых граждан призывали устраивать забастовки на рабочих местах.

Ранее Лукашенко назвал прошедшие выборы праздником, а протестующих — овцами.