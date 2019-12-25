Он добавил, что праздник захотели испортить протестующие/

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал прошедшие выборы праздником, а протестующих — овцами. Заявление он сделал на встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.

Лукашенко добавил, что власти Белоруссии хотели людям подарить праздник - и граждане действительно откликнулись.

Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он добавил, что праздник захотели испортить протестующие, но власть Белоруссии их ещё лучше увидела минувшей ночью, когда "они засветились".

Ранее оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила себя победителем президентских выборов в республике.