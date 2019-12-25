Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал прошедшие выборы праздником, а протестующих — овцами. Заявление он сделал на встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.
Лукашенко добавил, что власти Белоруссии хотели людям подарить праздник - и граждане действительно откликнулись.
Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Он добавил, что праздник захотели испортить протестующие, но власть Белоруссии их ещё лучше увидела минувшей ночью, когда "они засветились".
Ранее оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила себя победителем президентских выборов в республике.
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