  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:21
300
matveyvn
Код вставки плеера

Тихановская объявила себя победителем президентских выборов в Белоруссии

0 0

Она предлагает встретиться Александру Лукашенко.

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила себя победителем президентских выборов в республике.

Она заявила, что у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов. Тихановская отметила, что её команда готова доказывать нарушения в ходе голосования.

Мы не признаем результаты выборов.

Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии

Она призвала всех граждан, которые считают, что их голос украли, не молчать.

Тихановская предлагает встретиться Александру Лукашенко и обсудить ситуацию, чтобы избежать критической ситуации.

Глава штаба Тихановской Мария Колесникова заявила, что в штабе готовы к долговременному протесту.

Ранее МИД Польши ответил на обвинения Лукашенко в руководстве протестами.

Видео: YouTube / Страна для жизни

Теги: выборы президента белоруссии, лукашенко, светлана тихановская
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии