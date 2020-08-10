Тихановская объявила себя победителем президентских выборов в Белоруссии

Она предлагает встретиться Александру Лукашенко.

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила себя победителем президентских выборов в республике.

Она заявила, что у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов. Тихановская отметила, что её команда готова доказывать нарушения в ходе голосования.

Мы не признаем результаты выборов. Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии

Она призвала всех граждан, которые считают, что их голос украли, не молчать.

Тихановская предлагает встретиться Александру Лукашенко и обсудить ситуацию, чтобы избежать критической ситуации.

Глава штаба Тихановской Мария Колесникова заявила, что в штабе готовы к долговременному протесту.

Ранее МИД Польши ответил на обвинения Лукашенко в руководстве протестами.

Видео: YouTube / Страна для жизни