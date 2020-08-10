Тихановская объявила себя победителем президентских выборов в Белоруссии

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила себя победителем президентских выборов в республике.
Она заявила, что у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов. Тихановская отметила, что её команда готова доказывать нарушения в ходе голосования.
Мы не признаем результаты выборов.
Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии
Она призвала всех граждан, которые считают, что их голос украли, не молчать.
Тихановская предлагает встретиться Александру Лукашенко и обсудить ситуацию, чтобы избежать критической ситуации.
Глава штаба Тихановской Мария Колесникова заявила, что в штабе готовы к долговременному протесту.
Ранее МИД Польши ответил на обвинения Лукашенко в руководстве протестами.
Видео: YouTube / Страна для жизни
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