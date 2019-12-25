Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержания российских журналистов в Минске. Об этом пишет ТАСС.
Захарова выразила надежду на то, что белорусские власти с уважением отнесутся к редакционным заданиям российских журналистов.
Силами консульских сотрудников посольства России в Минске занимаемся каждым конкретным случаем.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Она также призвала сотрудников российских СМИ соблюдать белорусское законодательство во время работы в республике.
По словам Захаровой, в министерстве иностранных дел РФ задержанию российских журналистов в Минске уделено приоритетное внимание.
Ранее мы писали, что стало известно местонахождение журналиста Семёна Пегова, задержанного в Минске.
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