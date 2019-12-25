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Захарова прокомментировала задержания российских журналистов в Минске
Сегодня, 16:24
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matveyvn

Захарова прокомментировала задержания российских журналистов в Минске

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Она также призвала сотрудников российских СМИ соблюдать белорусское законодательство.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержания российских журналистов в Минске. Об этом пишет ТАСС.

Захарова выразила надежду на то, что белорусские власти с уважением отнесутся к редакционным заданиям российских журналистов.

Силами консульских сотрудников посольства России в Минске занимаемся каждым конкретным случаем.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она также призвала сотрудников российских СМИ соблюдать белорусское законодательство во время работы в республике.

По словам Захаровой, в министерстве иностранных дел РФ задержанию российских журналистов в Минске уделено приоритетное внимание.

Ранее мы писали, что стало известно местонахождение журналиста Семёна Пегова, задержанного в Минске.

Теги: задержание журналистов, захарова, мид рф, протесты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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