Она также призвала сотрудников российских СМИ соблюдать белорусское законодательство.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержания российских журналистов в Минске. Об этом пишет ТАСС.

Захарова выразила надежду на то, что белорусские власти с уважением отнесутся к редакционным заданиям российских журналистов.

Силами консульских сотрудников посольства России в Минске занимаемся каждым конкретным случаем. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она также призвала сотрудников российских СМИ соблюдать белорусское законодательство во время работы в республике.

По словам Захаровой, в министерстве иностранных дел РФ задержанию российских журналистов в Минске уделено приоритетное внимание.

Ранее мы писали, что стало известно местонахождение журналиста Семёна Пегова, задержанного в Минске.