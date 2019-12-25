Стало известно местонахождение журналиста Семёна Пегова, задержанного в Минске

Также в Белоруссии накануне задержали и других российских журналистов.

Стало известно местонахождение журналиста проекта WarGonzo Семёна Пегова, задержанного в Минске. Сейчас он находится в Центре изоляции правонарушителей. Об этом сообщил корреспондент RT Константин Придыбайло.

Пегова избили и задержали в ходе массовых протестов в Минске минувшей ночью. Митинги начались после обнародования предварительных данных экзит-полов по выборам президента Белоруссии. Сотрудники ОМОНа жёстко подавили мирный протест — они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водомёты. В некоторых города — в том числе в Минске, - протестующие начинали драться с милицией.

Также в Белоруссии накануне задержали и других российских журналистов. Это сотрудники RT, Daily Storm, телеканала "Дождь" и прочее. Известно о жёстком избиении корреспондента "Медузы" Максима Солопова. Его местоположение не удалось установить до сих пор.