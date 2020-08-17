Глава Франции заявил о поддержке белорусов, которые выходят на мирные протесты.

Эмманюэль Макрон поддержал протесты в Белоруссии. Об этом президент Франции написал в собственном аккаунте в Twitter. По словам политика, Евросоюз должен поддержать мирные акции против действующей в Минске власти.

Напомним, что 16 августа в Белоруссии состоялся многотысячный митинг против Александра Лукашенко. Демонстрация не была согласована с властью. Участники шествия дошли от стелы "Минск – город-герой" до Дома правительства. Они также провели акции протеста около столичного СИЗО, в котором содержатся белорусские оппозиционеры. Местные СМИ заявили, что в мероприятиях приняли участие около сотни тысяч человек.

Европейский союз должен продолжать мобилизацию в поддержку сотен тысяч белорусов, которые мирно выступают за соблюдение своих прав, свободы и суверенитета Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что протесты в Белоруссии начались после объявления итогов голосования на президентских выборах.

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Видео: YouTube / FRANCE 24, Telegram / NEXTA live