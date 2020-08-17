Жители Витебской области засняли на видео передислокацию сухопутных сил Белоруссии.

Белоруссия перебрасывает бронетехнику на границу с Польшей. Об этом сообщили местные жители. Они рассказали, что армия Минска занимается передислокацией сухопутных сил государства. Сейчас в направлении границы с Польшей направляются боевые машины, грузовики. Колонная техника попала на видео очевидцев в районе Витебской области.

Эксперты утверждают, что белорусское правительство обеспокоено возможным вмешательством западных стран во внутренние дела Минска. Ситуация усугубляется внутриполитическими конфликтами в стране. Александр Лукашенко попросил российского коллегу предоставить Белоруссии помощь в сфере обеспечения безопасности.

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Видео: Youtube/Belarus Lives Matter