Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США

“Владимир Васляев” переименован в «Капрал Рой Уит”.

Forbes рассказал о построенном в СССР корабле Военно-мроских сил США. Журналисты отметили, что изначально судно атлантического типа ходило под советским флагом под названием "Владимир Васляев". Оно принадлежало Черноморском морскому пароходству. Корабль создавался на заводе в Николаеве, который сейчас располагается на территории современной Украины.

Сейчас оно находится в составе ВМС США под именем "Капрал Рой Уит". Название дано в честь героической жертвы участника Вьетнамской войны. Солдат накрыл своим телом сработавшую мину, чтобы спасти товарищей. Корабль подчиняется Командованию морских перевозок. Данная служба перебрасывает воинские подразделения и снабжает солдат за пределами Америки.

Авторы публикации отметили, что практически все военные корабли ВМС США созданы на территории государства. Несколько из них созданы на зарубежных верфях и лишь один - в СССР. Вашингтон приобрел корабль после развала Советского Союза. После реконструкции судно стало американским военным кораблем.

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