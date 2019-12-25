В этом году журнал изменил методику рейтинга.

Forbes назвал "Высшую школу экономики" лучшим вузом страны. Журнал опубликовал рейтинг о ста лучших высших учебных заведениях России.

В этом году Forbes изменил методику рейтинга. Среди новых критериев появилась оценка качества преподавателей, которая суммируется на зарплате педагога, а также соотношение студентов и преподавателей и доля иностранных педагогов в вузе.

Критерий "Международная деятельность" оценивает количество иностранных студентов, а также количество зарубежных стажировок и совместные учебных программы с иностранными университетами.

Второе место занял МГУ, третье Московский физико-технический институт. Также в пятёрку вошли Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".

Ранее мы писали, что подать документы на поступление в петербургские вузы можно без результатов ЕГЭ.