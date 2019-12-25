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Подать документы на поступление в петербургские вузы можно без результатов ЕГЭ
Сегодня, 21:40
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smirenny

Подать документы на поступление в петербургские вузы можно без результатов ЕГЭ

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Заявления подаются в онлайн-режиме.

Председатель совета ректоров вузов нашего города и Ленобласти, ректор университета промышленных технологий и дизайна (СПбУПДТ) Алексей Демидов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, что абитуриентам можно не дожидаться результатов ЕГЭ.

Вузы уже принимают заявления онлайн. Когда результат ЕГЭ поступит, его просто добавят в личное дело. Учитывая, что до середины августа будет резервная волна, а подать заявление можно до 17 августа, дожидаться результатов не стоит. Абитуриенты могут подать документы в пять вузов сразу.

Ранее мы писали, что подать документы на поступление в вуз можно будет лично в некоторых регионах России.

Фото: pixabay

Теги: егэ, приемная кампания, приемная кампания в вузы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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