Подать документы на поступление в вуз можно будет лично в некоторых регионах России

Такой вариант возможен, но пока лишь в теории.

В Министерстве науки и высшего образования предусматривают несколько вариантов подачи документов для поступления в вузы. Подробнее об этом рассказал Алексей Демидов, председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти, на пресс-конференции в "ТАСС Северо-Запад", передает корреспондент Piter.TV.

На данный момент основным вариантом является подача документов в дистанционном формате — на суперсервисах или по почте. Тоже самое касается и дополнительных испытаний по тем направлениям, где они требуется. Однако также рассматривается ситуация, в которой документы можно будет подать лично. Это касается тех регионов, в которых на момент приемной кампании эпидемиологическая обстановка будет благоприятной.

Также стало известно, что обучение 1 сентября для студентов может начаться в дистанционном режиме.

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