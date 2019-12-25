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Обучение в вузах Петербурга 1 сентября может начаться в дистанционном формате
Сегодня, 14:49
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Обучение в вузах Петербурга 1 сентября может начаться в дистанционном формате

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Пока неизвестно, позволит ли коронавирус студентам выйти на учебу офлайн.

Обучение в высших учебных заведениях начнется 1 сентября, однако пока неизвестно, в каком формате. Об этом сообщил председатель Совета ректоров вузов Петербурга и области Алексей Демидов на пресс-конференции в "ТАСС Северо-Запад", передает корреспондент Piter.TV. 

Есть вероятность, что обучение будет дистанционным. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки на тот момент.

Естественно, мы все надеемся, что эта "пандемическая весна", уйдет в прошлое и учебный процесс в традиционном формате 1 сентября начнется.

отметил Демидов. 

Ранее стало известно, что в 2020 году в вузах Петербурга будет 27,5 тыс. бюджетных мест

В школах 1 сентября пройдет без массовых мероприятий. 

Фото: pixabay.com 

Теги: обучение, поступление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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