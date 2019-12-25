В Смольном рассказали о начале учебного года в очном режиме

Массовых мероприятий не будет.

Обучение в петербургских школах в очном режиме начнется с 1 сентября. Оно будет проходить с соблюдение правил безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Планируется, что среди мер безопасности будет генеральная уборка и дезинфекция перед открытием, ежедневная бесконтактная термометрия при входе в здание, наличие в санузлах и пищеблоках дозаторов с дезинфекторами, отказ от проведения массовых мероприятий. За классами будут закреплены определенные помещения.

Подготовить школы собираются к 15 августа. Решения будут приниматься с учетом рекомендаций главного государственного санитарного врача по Петербургу.

Всего в школу пойдут около 530 тыс. учеников.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что на Болотной улице в Петербурге возведут новую школу на 550 человек.

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