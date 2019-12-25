На Болотной улице в Петербурге возведут новую школу на 550 человек

Здание планируют достроить в мае 2022 года.

На Болотной улице в Петербурге появится новая школа, рассчитанная на 550 учеников с первого по 11 классы. Об этом сообщили 8 июня в пресс-службе комитета по строительству.

Известно, что проектная документация, разработанная ООО "Инжтехнология", уже одобрена городским Центром госэкспертизы. В ходе строительства планируется демонтировать старое здание площадью 4,5 тысяч "квадратов" и возвести новую четырехэтажку площадью 15,3 тысяч квадратных метров. Школьникам будущего учреждения будут доступны два бассейна с раздевальными комнатами, оборудованными специального для обычных детей и ребят с ограниченными возможностями. Также в школе появится крупная библиотека, актовый зал на 400 мест, лаборатории и мастерские. Здание достроят в мае 2022 года.

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