В Выборгском районе появится завод "Газпрома"

В районе КС "Портовая" завершается возведение завода "Газпром". Предприятие будет производить сжиженный природный газ. Об этом сообщила пресс-служба компании.
В качестве подрядчика выступает "НИПИ НГ "Петон". Стоимость контракта составляет 127 миллиардов рублей. Сейчас строители занимаются установкой системы АСУТП, проводят пусконаладочные работы и тестируют оборудование.
Отметим, что в проекте впервые будет использовано судно-бункеровщика СПГ. Его запуск произойдет в следующем году, а само мероприятие откроется уже в 2020.
КС "Портовая" расположена в 60 километрах от Выборга на побережье Финского залива. Будущее предприятие будет снабжать газом Калининградскую область.
На предприятии будут работать две линии сжижения: наземный резервуар длиной 42 тысячи кубических метров и плавучее хранилище длиной 135 тысяч кубических метров. Кроме того, будет возможно отгружать СПГ на различные суда и автотранспорт.
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