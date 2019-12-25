В Выборгском районе появится завод "Газпрома"

Предприятие построят в районе КС "Портовая".

В районе КС "Портовая" завершается возведение завода "Газпром". Предприятие будет производить сжиженный природный газ. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В качестве подрядчика выступает "НИПИ НГ "Петон". Стоимость контракта составляет 127 миллиардов рублей. Сейчас строители занимаются установкой системы АСУТП, проводят пусконаладочные работы и тестируют оборудование.



Отметим, что в проекте впервые будет использовано судно-бункеровщика СПГ. Его запуск произойдет в следующем году, а само мероприятие откроется уже в 2020.

КС "Портовая" расположена в 60 километрах от Выборга на побережье Финского залива. Будущее предприятие будет снабжать газом Калининградскую область.



На предприятии будут работать две линии сжижения: наземный резервуар длиной 42 тысячи кубических метров и плавучее хранилище длиной 135 тысяч кубических метров. Кроме того, будет возможно отгружать СПГ на различные суда и автотранспорт.

Ранее мы рассказали о том, что в Селезневском поселении проводят расселение аварийного жилья.

Фото: https://portovaya-lng.gazprom.ru/