В Селезневском поселении проводят расселение аварийного жилья

Новые квартиры получили жители поселка Лужайка.

В пятницу, 5 июня, глава администрации Селезневского поселения Сергей Рыбников вручил ключи от новой квартиры семье, проживавшей в аварийном доме на Вокзальной улице в поселке Лужайка. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Новое жилье было получено жителями в рамках региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Отметим, что аварийный дом на Вокзальной улице был построен в 1950 году. В прошлом году оттуда было переселено 24 семьи в 4 квартиры, площадь которых не уступает ранее занимаемым.

На данный момент переезд ожидают еще 4 семьи. В общей сложности в новые жилища поселятся 16 человек. Так, уже заключены муниципальные контракты на покупку двух квартир. Еще две будут приобретены на средства Фонда ЖКХ, областного и местного бюджетов уже в конце июля.

Селезневское поселение принимает участие в программе программы по переселению граждан из аварийных жилищ во второй раз. Новые квартиры находятся в муниципальном центре МО – поселке Селезнево.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО