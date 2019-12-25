В городах и поселениях Выборгского района обновят теплосистемы

Основная часть работ пройдет в четырех населенных пунктах.

АО "Выборгтеплоэнерго" проводит глобальные работы по замене и реконструкции теплосетей на территории Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Большинство мероприятий будут сосредоточены в Выборге, Гончаровском сельском поселении, Каменногорском и Приморском городских поселениях. Там установят новое оборудование и реконструируют инженерные системы.

Благодаря работам, будет возможно провести оптимизацию котельных, снизить ненормативные расходы. В дальнейшем объекты постепенно переведут на эко-топливо.

Отметим, что летняя ремонтная компания проводится в Выборге каждый год. Она включает в себя регулярные проверки и проведение капремонта.

Ранее мы рассказали о том, что на территории Советского поселения разрабатывают систему устойчивого развития.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО