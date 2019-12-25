На территории Советского поселения разрабатывают систему устойчивого развития

Администрация Советского городского поселения совместно с сотрудниками Антикризисного медиа-Центра Зеленого Креста активно работает над созданием системы устойчивого развития на территории МО. Об этом сообщил Online47.
Ранее специалисты занимались исследованиями по социальной диверсификации во Всеволожском районе и Сосновом Бору. Этот опыт они намерены применить и в поселке Советский.
По словам представителя Зеленого Креста Наталии Матвеевой, основная часть работы уже проведена: сейчас необходимо соединить воедино все элементы системы – богатые природные ресурсы, заказники, яхтенный порт, развитая инфраструктура, высокий уровень культуры населения.
В общей сложности в поселении создадут 4 слоя устойчивости социально-экономической и культурной жизни: проект будет построен на коллективном производстве, индивидуальном производстве в реальном и виртуальном секторе экономики и натуральном обмене товарами и услугами
В результате мы получим устойчивую экономику местного уровня, которой не будут страшны ни неурожаи, ни эпидемии, ни экономические кризисы.
отметил председатель Северо-Западного Зеленого Креста Юрий Шевчук.
Ранее мы рассказали о том, что Первомайское сельское поселение выиграло конкурс МСУ.
Фото: Piter.TV
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