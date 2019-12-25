На территории Советского поселения разрабатывают систему устойчивого развития

Проект создается при поддержке Антикризисного медиа-Центра Зеленого Креста.

Администрация Советского городского поселения совместно с сотрудниками Антикризисного медиа-Центра Зеленого Креста активно работает над созданием системы устойчивого развития на территории МО. Об этом сообщил Online47.

Ранее специалисты занимались исследованиями по социальной диверсификации во Всеволожском районе и Сосновом Бору. Этот опыт они намерены применить и в поселке Советский.

По словам представителя Зеленого Креста Наталии Матвеевой, основная часть работы уже проведена: сейчас необходимо соединить воедино все элементы системы – богатые природные ресурсы, заказники, яхтенный порт, развитая инфраструктура, высокий уровень культуры населения.

В общей сложности в поселении создадут 4 слоя устойчивости социально-экономической и культурной жизни: проект будет построен на коллективном производстве, индивидуальном производстве в реальном и виртуальном секторе экономики и натуральном обмене товарами и услугами

В результате мы получим устойчивую экономику местного уровня, которой не будут страшны ни неурожаи, ни эпидемии, ни экономические кризисы. отметил председатель Северо-Западного Зеленого Креста Юрий Шевчук.

Ранее мы рассказали о том, что Первомайское сельское поселение выиграло конкурс МСУ.

Фото: Piter.TV