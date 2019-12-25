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Первомайское сельское поселение выиграло конкурс МСУ
Сегодня, 14:26
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Первомайское сельское поселение выиграло конкурс МСУ

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Наибольшее количесво номинантов было представлено Выборгским районом.

В Ленинградской области прошло заочное награждение победителей VI конкурса МСУ за 2019 год. Одно из призовых мест получило Первомайское сельское поселение. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Муниципальное образование заняло первое место в номинации "Представительный орган сельского поселения с численностью населения свыше 5 тысяч человек". Всего в двух этапах конкурса приняли участие  40 МО Ленинградской области, находящиеся в подчинении 8 районов и одного городского округа.

Отметим, что от Выборгского района в мероприятии участвовало  наибольшее количество городских и сельских поселений.

Ранее мы рассказали о том, что юные спортсмены из Выборга заняли призовые места на онлайн-турнире по тхэквондо.

Фото: temples.ru

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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