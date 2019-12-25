Юные спортсмены из Выборга заняли призовые места на онлайн-турнире по тхэквондо

Одна из участниц городской команды была отмечена за лучшую технику.

В конце весны были подведены итоги Всероссийского онлайн-турнира "Кубок России" по тхэквондо. Его участниками стали воспитанники клуба "ЮНИОР" из выборгской СОШ №6 под руководством тренера Антона Рогалева. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересный Выборг".

Молодые участники турнира прекрасно показали себя в дисциплине "формальный комплекс". Победителями стали Дубков Даниил, Ковырзин Александр, Лукьянчикова Александра, Павлова Анастасия и Рачкова Софья: судьи особенно оценили технику последней спортсменки.

Всего за призовые места в Кубке боролись 3600 спортсменов из 39 регионов России и стран СНГ.

Ранее мы рассказали о том, что кинофестиваль "Окно в Европу" пройдет в Выборге позже намеченного срока.

Фото: ВКонтакте / vyborg.news