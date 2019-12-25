Кинофестиваль “Окно в Европу” пройдет в Выборге позже намеченного срока

Из-за эпидемии некоторые режиссеры не успели закончить работу.

Фестиваль отечественного кинематографа "Окно в Европу" состоится в Выборге, несмотря на эпидемию коронавируса. Однако сроки проведения пришлось значительно перенести – планируется, что картины можно будет посмотреть с 16 по 22 декабря. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Задержка изначально летнего мероприятия связана с тем, что не все кинокомпании успели завершить свои проекты до начала периода самоизоляции. Таким образом, отборочный тур конкурса продлится до 1 октября. В данный момент работа над программой продолжается.

Все желающие подать заявку могут связаться с организаторами через официальный сайт мероприятия. Там же можно узнать регламент и условия участия.

Отметим, что в первый раз фестиваль "Окно в Европу" состоялся в Выборге в 1993 году под руководством режиссеров Саввы Кулиша, Марлена Хуциева, Владимира Коновалова, композитора Микаэла Таривердива и продюсера Геворга Нерсисяна. Нынешние организаторы отмечают, что зимняя атмосфера Выборга как нельзя лучше подходит для проведения подобных мероприятий.

Ранее мы рассказали о том, что Выборгский район не покинет "красную" зону до 14 июня.

Фото: Пресс-служба кинофестиваля "Окно в Европу"