Выборгский район не покинет ”красную” зону до 14 июня

Некоторые ограничения на территории Выборга и районных поселений уже отменены.

Правительство Ленинградской области внесло изменения в постановление о мерах по борьбе с коронавирусом. Согласно новому документу, разделение региона по зонам с соответствующими ограничениями сохранится до 14 июня: в том числе, статус "красной" зоны сохранит и Выборгский район. Об этом сообщила газета "Выборг".

Тем не менее, некоторые послабления для местных жителей сделаны уже с сегодняшнего дня, 1 июня: так, в ТЦ разрешено пользоваться примерочными кабинами. Кроме того, на ярмарках появятся непродовольственные товары – изделия народного промысла, саженцы деревьев и кустарников, рассада. В организациях дополнительного образования и Домах культуры разрешены индивидуальные занятия со строгим соблюдением "масочного" режима.

Спортивные занятия пока продолжаются в прежнем режиме: разрешены только парные или индивидуальные тренировки на улице без использования раздевалок.

Ранее мы рассказали о том, что Выборгский район стал вторым по количеству выздоровевших от коронавируса пациентов.

Фото: газета "Выборг"