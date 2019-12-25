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Выборгский район не покинет ”красную” зону до 14 июня
Сегодня, 9:39
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Выборгский район не покинет ”красную” зону до 14 июня

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Некоторые ограничения на территории Выборга и районных поселений уже отменены.

Правительство Ленинградской области внесло изменения в постановление о мерах по борьбе с коронавирусом. Согласно новому документу, разделение региона по зонам с соответствующими ограничениями сохранится до 14 июня: в том числе, статус "красной" зоны сохранит и Выборгский район. Об этом сообщила газета "Выборг".

Тем не менее, некоторые послабления для местных жителей сделаны уже с сегодняшнего дня, 1 июня: так, в ТЦ разрешено пользоваться примерочными кабинами. Кроме того, на ярмарках появятся непродовольственные товары – изделия народного промысла, саженцы деревьев и кустарников, рассада. В организациях дополнительного образования и Домах культуры разрешены индивидуальные занятия со строгим соблюдением "масочного" режима.

Спортивные занятия пока продолжаются в прежнем режиме: разрешены только парные или индивидуальные тренировки на улице без использования раздевалок.

Ранее мы рассказали о том, что Выборгский район стал вторым по количеству выздоровевших от коронавируса пациентов.

Фото: газета "Выборг" 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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