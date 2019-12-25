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Выборгский район стал вторым по количеству выздоровевших от коронавируса пациентов
Сегодня, 17:42
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lizapoluda

Выборгский район стал вторым по количеству выздоровевших от коронавируса пациентов

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Прирост поправившихся граждан произошел практически на всей территории Ленобласти.

В Ленинградской области продолжается прирост выздоровевших от COVID-19. Регион постепенно выходит на плато, а Выборгский район вошел в тройку территорий с наибольшим количеством жителей, победивших болезнь. Об этом сообщил Online47.

Так, район занял второе места в "тройке лидеров": здесь за время эпидемии поправились 207 человек. Еще 25 выписаны за текущие сутки. Среди них – 13 граждан из Выборга, по одному из Перово, Гончарово, Красного Сокола и Кирпичного, пять из Первомайского и трое из Рощино. 

Опередили выборжцев только жители Всеволожского района – 577 человек выздоровели за все время, а 33 – за сутки. Третье место "заняли" жители Гатчинского района, в котором выписали 177 человек за все время и 15 - за сутки.

Ранее мы рассказали о том, что Выборгскому врачу выплатят компенсацию за сгоревший дом.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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