Выборгскому врачу выплатят компенсацию за сгоревший дом

Соответствующее распоряжение подписал губернатор 47-ого региона.

Главному хирургу Выборгской межрайонной больницы Алексею Смирнову будет оказана материальная поддержка региона после пожара, произошедшего в его доме 3 мая. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Минус коронавирус. Ленобласть".

Распоряжение о начислении пострадавшему медработнику 500 тысяч рублей подписал Александр Дрозденко.

Напомним, что 3 мая пожар охватил деревянный дом, в котором проживала семья Смирнова. К счастью, его супруга и трое детей не пострадали.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе продолжаются дорожные работы.

Фото: ВКонтакте / minuscovid_lo, Piter.TV