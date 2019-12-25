В Выборгском районе продолжаются дорожные работы

Специалисты наносят разметку и меняют асфальт.

В Выборге продолжаются мероприятия по улучшению качества дорожного покрытия. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Как стало известно ранее, дорожники уже выполнили ремонт асфальта на 4-й Полевой, 5-я Полевой улицах и Открытом переулке. Кроме того, работы прошли в межрайонных проездах, а на Вокзальной улице, Ленинградском шоссе, Крепостном мосту и мосту через бухту Радуга стартовал ямочный ремонт.

Сейчас дорожные службы наносят разметку и устанавливают ограждения на Крепостной, Приморской улицах, улице Гагарина, Западной улице, улице Весенний поток, Ленинградском шоссе. Кроме того, происходит установка новых светофоров на участках Ленинградское шоссе – Приморская улица, улица Куйбышева - Ленинградское шоссе, Крепостная улица - Ленинградский проспект.

Отметим, что ремонт дорог в городе профинансирован администрацией Выборгского района по муниципальному контракту. Мероприятия должны завершиться в августе 2020 года.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО